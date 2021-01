Januarska transformacija Arsenala, veliko ime otpalo, gleda se ka Bundesligi!

Bez obzira na to što je klub iz istočnog Londona svesno ostao bez najvećeg pojačanja, na Emirejtsu ne planiraju da budu statični u tek započetom prelaznom roku.



Prvi dan januarske transfer pijace protekao je u odluci da je Vilijam Saliba prosledi na pozajmicu u Nicu bez prava otkupa na kraju sezone.



Francuski fudbaler je tako drugi defanzivac koji je za kratko vreme napustio "Emirejts" pošto se pre samo nekoliko dana Sead Kolašinac vratio u Šalke.



Arsenač planira rastanak da još dvojicom defanzivaca Škodranom Mustafijem, za kojeg se navodno interesuje i Barselona, ali i Sokratisom Papastatopulos, ali i Mesutom Ozilom, koji nije licenciram za dva najvažnija takmičenja "tobdžija" ove sezone.



To bi za sada trebalo da bude to kada je reč o "čišćenju" redova, ali veliki posao očekuje u klub u pogledu pojačanja.



Najveći pogledi su usmereni ka dvojici bundesligaških igrača - Julijana Brandta i Marsela Zabicera.







Za prvotimca Borusije iz Dortmunda postoje realniji izgledi da završi na "Emirejtsu", ako se zna da je Arsenalu itekako potreban kreativni vezista reprezentativnog kalibra, što nemački fudbaler ispunjava.



Sa Zabicerom će biti dosta teže, jer je austrijski fudbaler već zagrizao udicu Totenhema, koju je Žoze Murinjo zabacio, pa bi eventualna promena odluke bila pravo čudo i velika pobeda Arsenala nad ljutim rivalom.



Dok se čak rasplet situacije sa nemačko-austrijskim dvojcem, Arsenal je na pragu angažovanja defanzivca Herte Omara Rekika, kako javlja Bild.



Klub iz Berlina će na ime obeštećenja za 19-godišnjeg tinejdžera dobiti 600.000 funti, ali je izvesno da će Rekik uglavnom nastupati za drugi tim "tobdžija".



U Arsenalu su se okrenuli i rešenju golmana svesni da Bernd Leno nema adekvatnu zamenu, a prvi pik je čuvar mreže Kvins Park Rendžersa Seni Dieng, ali su u konkurenciji za njegov potpis Lids i Kristal Palas.



Prema pisanjima italijanskih medija u planu je i povratak Lukasa Toreire, ali je i dalje bez jasnih naznaka.



Podsetimo, Arsenal se posle serije loših rezultata konačno trgao pa je nakon ubedljive pobede protiv Čelsija u gradskom derbiju i minimalnca nad Brajtonom lagano slavio na gostovanju VBA sa 4:0.