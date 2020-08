Jaja Ture zna jedini klub u kom Mesi može igrati u Engleskoj

Gde bi Lionel Mesi mogao nastaviti karijeru?



Sa Barselonom je možda završio, i dalje se lome koplja i mogao bi uskoro i da donese odluku, a često se govori o tome gde bi mogao da nastavi karijeru i koji bi mu klub najviše odgovarao.



Jaja Ture, njegov nekadašnji saigrač iz Barselone, ističe da bi najbolje za njega bilo da pređe u Mančester siti.



"U Engleskoj on može da igra isključivo za Mančester siti jer se oni ne brane. Gvardiola ga zna dobro i zna kako bi ga iskoristio", rekao je Jaja Ture.



"U Premijer ligi žele od vas da radite jako, da se branite i da napadate, a to nije lako. Ako dođe, biće to sjajno za Mančester siti", rekao je Jaja Ture.



Ipak, iskazao je sumnju da će napustiti Barsu.



"Mesi voli Barselonu, voli grad, voli život tamo", rekao je Jaja Ture kada je navodio razloge zašto će ostati.