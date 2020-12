Izvukao nož na skauta, Klope pazi se, stiže u Liverpul?!

Njega hoće pola PL. I porede ga sa Ronaldinjom, igrom neodoljivo podseća na Brazilca.



Član je one najbolje portugalske škole fudbala, Sportingove koja je izrodila i Ronalda. Poznata vam je verovatno situacija kada su mladi Kristijano i drugari napadnuti nožem na povratku iz grada posle sukoba, i kada je Ronaldo skočio da zaštiti saigrača koji je isečen.



Samo, Nunu Mendešu se to ne bi desilo.



Jer, on prvo misli na oružje.



Naime ovaj momak je odrastao u opasnom predgrađu Lisabona, a učitelj ga je slučajno video kako igra i odveo u lokalni klub Despertar. Na prvom treningu je klinac "oksfordom" poput Ronaldinja i Okoče prebacio golmana i dao gol.



Dijego Gonkalveš, njegov tadašnji trener kaže da je Mendeš bio sposoban da u gomili klinaca drži loptu 15-tak minuta, nisu mu mogli ništa.



"Svi smo videli da je neverovatan".







Sva tri portugalska kluba su mu nudila da dođe kod njih, želeo je da ostane u Lisabonu. Jeste trenirao sa Benfikom ali je od početka bio uveren da je Sporting bolja varijanta.



Kada mu je skaut Akil Momade zakucao na vrata da ga ubedi da dođe u "Lavove", Mendeš je potegao nož.



"Bio sam sam kod kuće, neko kuca na vrata, takve priče se loše završavaju. Iskreno, jedino što sam mislio je kako da se dočepam noža", priča fudbaler.



"Kada sam otvorio vrata držao sam nož, ali on se predstavio, smirio me, i sa pristojne razdaljine mi pokazao legitimaciju Sportinga. Rekao mi je da me žele svim srcem, pa sam spustio nož", dodaje ovaj fudbaler.







Momak iz Sintre je prvo zaigrao kao krilo, pa "desetka", ali s obzirom na brzinu i strašnu levu nogu, oni su ga videli kao levog beka. Bunio se, čak je klub razmišljao da ga otpusti.



Međutim onda je proigrao, pa je tokom pandemije pozvan u prvi tim. Odigrao je sjajno, na 18. rođendan protiv Tondele je postao najmlađi igrač koji je počeo meč za Sporting posle Kristijana Ronalda.



On je zaista impresivan, ne samo u napadu. Za razliku od svog idola Marsela, mnogo je čvršći u odbrani, brži od Brazilca u njegovim godinama, a sposoban je za razne trikove. Jer, u Sintri koja je bogata i deo je rivijere, postoji i druga strana, veliki broj doseljenika, pa nije lako snaći se.







Za sada nema ugovora, tačnije iako je već standardan, a Sporting vodi na tabeli, Mendeš je odbio ugovor, ima klauzulu od 40 miliona, Sporting se plaši da će ga odvesti neko od velikih klubova.



Liverpul ga je već gledao, Sporting mu nudi ugovor do 2025. mnogo veća primanja, ali bi i klauzula bila znatno veća.



Videćemo šta će momak sa nožem izabrati.