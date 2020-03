Izvesno je, on će biti Donarumin naslednik u Milanu!

Sve je jasnije, prostora za dogovor nema. Naime, iako Donaruma želi da ostane u Milanu, on neće pristati na smanjenje plate, a Gazidis hoće da smanji troškove.



Uz to, golman Milana je jedan od retkih igrača koji bi mogao da donese značajniji prihod klubu koji će još jednu sezonu u nizu izostati iz Lige šampiona.



Rajola će sigurno odvesti Donarumu, da li u Real, PSŽ ili Everton, ćini se da je treća opcija najverovatnija, jer Anćeloti želi golmana Milana i spreman je da izdvoji oko 50 milions evra.



Italijanski mediji tvrde da su "Rosoneri" već našli zamenu, da će klub dovesti Huana Musa iz Udinezea i da pregovori dobro napreduju.



Ko je u pitanju?



Muso je nekadašnji golman Rasinga koji je par godina u Italiji, stigao je i do reprezentacije, mada sedi na klupi, Romero je prvi golman. Ove sezone je branio u 20 mečeva u šampionatu, prošle 29, uspeo je da istisne Skufeta koji je bvažio za najtalentovanijeg golmana Italije, a sada je zaboravljen u Speciji.



Treba reći da je Muso imao i ponudu Intera, ali on želi u Milan, razlog je jasan, tu mu je garantovano mesto prvog golmana, dok bi u gradskom rivalu morao da čeka šansu jer je Handanović neprikosnoven.