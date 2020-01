Izvesno, Inter završava posao sa fudbalerom Mančester junajteda!

Agent mladog Tahita Čonga je viđen juče u Italiji, a razlog jesu pregovori sa milanskim Interom.



Radi se o mladom krilnom igraču Mančester junajteda koji ne dobija priliku da igra bitne utakmice ovog kluba, pa je rastanak veoma blizu.



Pitanje koje se postavlja jeste da li će ovaj momak odraditi ugovor do kraja sezone ili će možda već u januaru mesecu napustiti "Old traford".



Nije samo Inter zainteresovan za njega, pojavio se i Juventus, pa je Mančester junajted praktično nemoćan da zaustavi odlazak ovog fubdalera.



Ole Gunar Solskjer je napomenuo da želi ostanak Čonga, ali da je nemoćan ukoliko on želi da ode. Njegov agent je trenutno po Italiji, a po svemu sudeći pregovori sa Interom su prošli zadovoljavajuće...