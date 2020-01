Iznenađenje, "verni sin" napušta Rim i Italiju posle 18 godina!

Kako prenosi Fabricio Romano, Alesandro Florenci će napustiti redove Rome do kraja transfer pijace.



On će napustiti i domovinu, kako će karijeru nastaviti u Španiji u redovima Valensije.



Piše se već neko vreme o njegovom potencijalnom odlasku iz Rima, trener "Vučice" Paulo Fonseka ga je stavio u drugi plan i sam fudbaler je istakao da želi da promeni sredinu, kako bi pokušao da se izbori za mesto u reprezentaciji pred Euro.



Bilo je pisanja da bi karijeru mogao da nastavi u Fiorentini, ali je na kraju odabrao Španiju.



U pitanju je pozajmica u trajanju od šest meseci, nema informacija da li će "Slepi miševi" moći da otkupe njegov ugovor od Rome po isteku kratkoročne saradnje.



Florenci je ponikao na "Olimpiku", u Romi je od 2002. godine, u prvom timu od 2011. Jednu sezone je proveo na pozajmici u Krotoneo, dokazao se dobrim partijama, pa je od 2012. godine do danas upisao 272 nastupa za Rimljane, postigao je 28 pogodaka.



Povrede su ga često mučile, na kraju su i dovede do toga da mora da napusti voljeni klub.