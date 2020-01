Iznenađenje, "Plavci" pronašli rešenje u Seriji A?

Minuli prelazni rok "Plavci" su propustili zbog zabrane transfera, ali su dobili priliku da ove zime dovode nove igrače.Još uvek je nisu iskoristili, iako je poprilično jasno da im je potrebna sveža krv. Pisali smo i da bi napadač Tejmi Ejbraham mogao da igra pod injekcijama za vikend , ukoliko uprava ne dovede Lampardu novog napadača do kraja meseca.Teško da će doći do transfera Muse Dembelea, to je u ovom trenutku praktično otpisano, što se tiče Pjonteka, interesovanje postoji, ali Poljaka traže i berlinska Herta i Totenhem.Problem je i što Milan traži oko 35 miliona za njegove usluge, što još uvek niko nije spreman da plati.Sada se pojavila nova opcija, naime, "Plavci" su se okrenuli ka Drisu Mertensu iz Napolija.