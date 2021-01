Iznenađenje, ništa od Alabe, on menja Marsela?!

Real Madrid pomno prati Nuna Mendeša, levog beka Sporting Lisabona.



Ovaj 18-godišnjak zaludeo je skaute Madriđana, i veruje se da će Real na leto aktivirati njegovu klauzulu od 25 miliona evra.



Ovu vest preneo je pouzdani As, koji tvrdi da bi Mendeš mogao da bude idealna zamena za Marsela, koji je takođe kao 18-godišnjak stigao u Real Madrid, davne 2007.



Pisali smo već o "slobodom padu" Brazilca, koji je po statistici, a i mišljenju mnogih - bivši u Zidanovom timu i jasno je da ne može da bude ispred Ferlana Mendija.



Marselo je u padu forme u poslednje dve godine, upravo je zbog toga Real i platio 50 miliona evra za levog beka Liona.



Sada je spreman da pronađe još jednog, a to po svemu sudeći neće biti Alaba. U slučaju da Austrijanac bude taj, onda ne bi imalo smisla da Mendi bude rezerva od 50 miliona evra.



Doduše, tu je već Eder Militao, koji je takođe plaćen 50 miliona Portu, a do sada nije pokaazao da je dostojna zamena za Ramosa i Varana...