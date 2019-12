Iznenađenje, Junajted dovodi vezistu na probu?

Kako prenose engleski mediji, Mančester junajted je zainteresovan za vezistu Benfike Žedsona Fernandeša.



Ovaj mladi fudbaler je minule sezone bio redovan u dresu "Orlova" sa "Luža", ali je ove sezone, pre svega zbog povrede, pao u drugi plan.



"Đavoli" su bili zainteresovani i letos, pa bi u januaru zbog gore-navedene situacije, konačno mogli da reaguju i vezistu lakše presele u svoje redove, nego što je to bio slučaj tokom prelaznog roka.



Ipak, svesni su u klubu da postoji određeni rizik zbog povrede, ali i činjenice da ga nije bilo na poslednjih sedam mečeva Benfike, pa su došli na ideju da Fernandeša najpre dovedu na pozajmicu.



Ideja je da mladi portugalski reprezentativac u januaru stigne u klub praktično na probu do kraja sezone, ali i da se u dogovor sa portugalskim velikanom ubaci opcija o otkupu ugovora, za 40ak miliona evra.



Žedson Fernandeš ima otpusnu klauzulu od 115 miliona evra, ali su zbog pomenutog razvoja situacije oko povrede i činjenice da je pao u drugi plan u klubu iz Lisabona svesni da ne mogu da dobiju ni približno toliko novca za njegove usluge.



Zato se na "Old Trafordu" nadaju da bi mogli da pristanu na njihovu ponudu i 20-godišnjeg fudbalera najpre proslede "Đavolima".