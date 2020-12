Iznenađenje, Bojan Krkić se vraća u Evropu da ispiše istoriju?

Nekadašnji as Barselone, Milana, Rome, Ajaksa - Bojan Krkić, mogao bi da se vrati u Evropu.



Krkiću ističe ugovor sa kanadskim Montrealom i od prvog januara će biti slobodan u izboru nove sredine.



Navodno, on na stolu ima nekoliko ponuda iz Francuske, a najkonkretniji je Sent Etjen.





Ukoliko pređe u bilo koji klub iz Lige 1, on će postati jedan od retkih koji je igrao u svim ligama petice, pošto je nastupao u La Ligi, Seriji A, Bundesligi i Premijer ligi.





Krkić je oborio sve rekorde u mlađim kategorijama Barselone, a za prvi tim je debitovao još kod Franka Rajkarda u sezoni 2007/08, sa nepunih 18 godina.



Kasnije je dobio još važniju ulogu kod Pepa Gvardiole, ali je sve puklo kada nije nastupio u finalu Lige šampiona 2011. godine protiv Mančester Junajteda na Vembliju.



Nakon toga je otišao u Romu, koja ga je posle godinu poslala u Milan na pozajmicu, ali se ni tamo nije snašao. Potom je otišao na novu pozajmicu, u Ajaks, ali je i tamo igrao samo godinu dana, da bi potom 2014. potpisao za Stouk.



Posle tri godine u Stouku, otišao je na pozajmicu u Majnc, potom u Alaves, a onda je kao slobodan igrač leta 2019. otišao u Montreal.



Ima tek 30 godina, a utisak je da je od 24. u slobodnom padu i da samo luta i da nikada nije ispunio svoj potencijal...







I pored toga, mogao bi da ispiše istoriju, kao igrač koji je igrao u svim najjačim ligama Evrope.