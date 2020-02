Izjednačio rekord Napolija, na leto ode za "džabe"?

Gatuzo je najavio "kavez" za Mesija, može se reći da je u tome i uspeo. Nikola Maksimović i ostatak defanzivnog bedema ispred Ospine je uspeo da neutrališe kapitena Barselone.Ipak jedna šansa je bila dovoljna Barsi, stigli su do gola u gostima. Napolitancima sigurno neće biti lako u revanšu na "Nou Kampu" kroz tri nedelje. Gatuzo već ima večerašnju brigu, naravno radio se povredi Mertensa.Belgijanac koji je i postigao gol večeras je morao da napusti "San Paolo" već u 54. minutu zbog povrede. Svojim golom je izjednačio rekord Hamšika, dvojac sa po 121 postignuta gola drži rekord najboljeg strelca kluba sa juga Italije.Ono što ne raduje Napolitance je to što njihov rekorder na leto vrlo verovatno napušta klub i to kao slobodan igrač pošto nije produžio postojeći ugovor. Interesenata ima dosta, i u Italiji, ali i van.