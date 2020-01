Izgleda da je gotovo, Junajted na pragu velikog pojačanja!

Preneli smo danas da je Bruno Fernandeš navodno ponuđen upravi Mančester junajteda.



Sporting svog najboljeg igrača ceni na 70 miliona evra, a pregovori su prema pisanju engleskih medija uveliko u toku.



Šuška se da Junajted pokušava da smanji cenu tako što je u ponudu za usluge portugalskog reprezentativca uključio bivšeg igrača lisabonskih "Lavova" Markosa Roha.



Nije poznato da li je Sporting pristao na takvu ponudu, ali sudeći po reakciji legende Junajteda Rija Ferdinanda, izgleda da je na određenu ponudu uprava portugalskog kluba pristala.



On je na svom "Tviter" nalogu objavio da se transfer Bruna Fernandeša na "Old Traford" čeka, kao i da neprestano osvežava stranicu Mančester junajteda, u nadi da će i zvanično objaviti novo pojačanje.



Ferdinand je neko ko je nakon profesionalne karijere ostao u fudbalu kao analitičar, pa je teško poverovati da bi bez određenih informacija objavljvao ovakve stvari.



Čini se da je Fernandeš bliži "Old Trafordu" nego što se u prvi mah mislilo, jasno je da ekipi Ole Gunara Solskjera nedostaje jedan kvalitetan, ofanzivno nastrojen vezni igrač, pa bi portugalski reprezentativac zaista mogao da bude ogromno pojačanje za "Đavole".