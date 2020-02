Izabran! Barsa kupila tri puta skupljeg napadača!

Stvari su praktičnog završene, ostali su tehnički detalji operacije, Barselona će dobiti napadača. Abidal je na insistiranje Kike Setijena povukao potez nakon prelaznog roka, zbog povrede je Dembele završio sezonu pa Katalonci imaju pravo da za Primeru angažuju igrača do kraja sezone, do kada je ostalo 14 utakmica.Najbliži dresu bio je Anhel iz Hetafera, ali je odlučio tajming, trener želi da ga ima već danas na raspolaganju na treningu.Na kraju se Barsa odlučila za Brajtvajta koji je tri puta skuplji, njegova klauzula je 18 miliona, Anhela su moghli da dobiju za šest. Ali, ovde su bitne dve stvari, Kike Setijen je želeo raznovrsnijeg igrača, plus Barselona bi mogla da profitira od Danca.Jer, on može da ostane, igraće na EP, cena bi mogla da mu poraste i svakako bi mogao da posluži i u budućnosti.Zbog toga, klauzula će biti plaćena danac a Martin Brajtvajt je novi napadač Barselone. Agent nekadašnjeg igrača Boroa stigao je u grad da završi detalje oko ugovora, ali se ne očekuje da bude problema, Barsa je bila podeljena, ali je odlučila želja Setijena.