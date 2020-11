Iz Rusije s ljubavlju, Lingard stiže kod Srbina i Hrvata?

Džesi Lingard do sada nije ispunio visoka očekivanja na Old Trafordu, pa se čini da njegovo vreme u Mančester junajtedu ističe.



Krilni fudbaler je ugovor vezan za matični klub do kraja aktuelne sezone, a "crveni đavoli" imaju mogućnost da ga produže na još godinu dana, što je ipak manje verovatan scenario.



To bi vrlo rado iskoristio Zenit koji je zainteresovan za usluge momka koji će 15. decembra napuniti 28 godina.



Rusi razmatraju čak i mogućnost da otkupe njegov ugovor u januaru, novac nije problem, međutim jeste konkurencija u vidu Monaka i Vest Hema.



Primamljive ponude, ali ekipa za koju nastupaju Bane Ivanović i Dejan Lovren svoj adut vide u redovnom učešću u Ligi šampiona.