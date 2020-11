Iz Juventusa kod Murinja?

Zaboravljen je, ovo je poslednja godina ugovora, u Italiji ga nazivaju plaćenikom, ali Sami Kedira i dalje prima novac od Juventusa, bruto će ih koštati 10 miliona ove sezone, a van tima je. U klubu se nadaju da će ga se u januaru osloboditi, to bi značilo da će uštedeti pet miliona plate i poreza, a Nemac je sada bliži odlasku, ako stigne ponuda iz PL.



Naime, on kaže da je uvek maštao da igra u Engleskoj, ali je iz Bundeslige otišao u Real, posle pet godina se kao slobodan igrač preselio u Juventus.



Njegova klasa nikada nije dovođena u pitanje, ali su problem bile česte povrede.



"Zadovoljan sam karijerom, ali nedostaje Engleska, to bi bio poslednji izazov", dodaje Nemac koji je odbio ponude iz MLS jer kako kaže može da igra i dalje na visokom nivou.



Ima i želju, da ponovo radi sa Murinjom.



Sam Portugalac je za Kediru svojevremeno rekao da je jedan od najvećih profesionalac koje je trenirao, da uvek igra za tim, nikada za sebe.



"Uživao sam da radim sa Murinjo, ne bih mogao da odbijem poziv, ali tamo je još jedan moj trener, Karlo Anćeloti. I on je sjajan tip, imam mnogo poštovanja za njega. Kada je Murinjo u pitanju uvek sam cenio njegovu iskrenost, ljudi pričaju da je defanzivni trener, ali mi smo dali najviše golova sa njim, i što je još važnije on je pobednik", zaključio je Nemac koji je prošle sezone odigrao samo 18 utakmica, a ove ni minut.