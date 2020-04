Italijanska ekskluziva - sedam klubova može da priušti Kejna, evo gde on želi!

Fudbaler Totenhema Hari Kejn je pod veoma jakim ugovorom sa Totenhemom, ali su česte priče da bi mogao da napusti ovaj klub.



Neverovatno je da samo sedam klubova mogu da ga priušte, to su Bajern, Juventus, PSŽ, Real, Barsa i dva kluba iz Mančestera.



Šta je njegova želja?



Jasno je da Kejn ne želi da ostane u Totenhemu jer je jasno da će veoma teško do titule prvaka u Engleskoj ili do titule u Ligi šampiona, što mu je sportski cilj.



Kejn ima 26 godina, a kada bi čekao da mu istekne ugovor sa Totenhemom, dočekao bi i 30. godinu. Zbog toga bi mogao da bude prodat ukoliko to želi, ali samo za određenu cifru koju Totenhem izrekne.



Danijel Levi je jasan, neće ići ispod 150 miliona funti, iako je koronavirus izazvao probleme u ekonomiji i poslovanju klubova.



Italijani prenose da je Juventus njegov prvi izbor, da bi klub iz Torina mogao da plati, a pisali smo vam danas da se u tom klubu traži novi napadač.