Italija u čudu, stigla ponuda za Kristijana Ronalda, stvara li se novi "drim-tim" današnjice?!

Italijani su lansirali priču, navodno je na adresu Juventusa stigla ponuda, 120 miliona evra za Kristijana Ronalda. Kupac je Roman Abramovič koji bi da napravi marketinški potez veka i mladom timu Čelsija doda jednog od najboljih fudbalera sveta svih vremena.



Govorkalo se da će Juventus zbog finansijskih problema morati da proda Ronalda koji ima platu 30 miliona godišnje, ali su to iz kluba demantovali.



Sada italijanski mediji insistiraju da bi Juventus pristao, tim pre što Čelsi može da uključi i Emersona Palmijerija ili Markosa Alonsa i Žorginja, dakle dvojicu igrača i smanji cenu za Portugalca.



Samo, da li bi Ronaldo pristao?



On bi, ako Juventus odluči da ga proda, ili mu Anjeli saopšti da nema para želeo da nastavi da igra na vrhunskom nivou, a nema mnogo prostora u ovom trenutku da nađe klub, zbog posledica pandemije.



PSŽ je bio zainteresovan, ali njima su prioritet ugovori Nejmara i Mbapea, Leonardo je već rekao da nema novca za luda ulaganja. Real treba isključiti, iako bi bio ponovo dočekan kao heroj, oni su se okrenuli budućnosti, a slično se može reći za Junajted.











Što se Čelsija tiče, imaju novac i igrače za trampu, plus nisu kupovali zbog suspenzije, već su uzeli Zijeha i Vernera, jure Čilvela iz Lestera, pominje se Kai Haverc, ali čini se da je bliži Bajernu.



Zbog toga bi Ronaldo bio šlag na tortu, samo setimo se jedne njegove izjave da nikada ne bi igrao za drugi engleski klub osim Junajteda.



Da li je to zaboravljeno, ili bi zaista odbio "Plavce" ostaje da vidimo tek, čitava priča, iako mediji insistiraju da postoji ponuda i dalje deluje nelogično, pošto je Juventus svoju sudbinu vezao za Portugalca.



Mada, ako osvoje Ligu šampiona, iako je to baš teško zamisliti, ko zna, možda Ronaldo zaista potraži nov izazov.