Italija - Ko je pobednik prelaznog roka i menja li se situacija u borbi za titulu?

U Italiji se već sabiraju plodovi prelaznog roka, odnosno ocenjuje učinak klubova. Podsetimo, na Apeninima se ocenjivalo da bi upravo finiš prelaznog roka trebalo da možda i razdvoji ekipe, odnosno nekome da veće, nekom manje šanse za juriš na vrh.



Juventus je uspeo da dovede Kjezu, što je svakako veliko pojačanje, Kuluševski je akvizicija za budućnost, u osnovnoj nameri su uspeli, podmladili su tim, plus oslobodili su se većine igrača na koje Pirlo ne računa. Šta su ostali problemi? Nemaju zamenu za Aleksa Sandra levo, nije stigao Emerson, tu je mladi Frabota koga je Pirlo lansirao, ali pitanje je koliko se može u njega pouzdati u značajnijim mečevima. Takođe, nisu se rešili ni Kedire, a ni vezni red posle posle odlaska Pjanića i Matuidija nije posebno ojačan, videćemo kako će se snaći Artur i MekKeni.



Inter je dobio igrače za formaciju koju preferira Konte, Hakimi je najveće ulaganje i već je pokazao da se radi o strašnom fudbaleru. Konteu je ispunjena želja, stigao je Vidal, pojačao se i iskusnim igračima poput Kolarova, Darmijana koji mogu da igraju na više pozicija u timu. Da li je to dovoljno za Skudeto, ostaje pitanje, i dalje je problematično to kako će Konte formirati tri štopera jer ne veruje Škrinjaru, nije uspeo da dovede Kumbulu, a ni Kolarov se nije baš pokazao na poziciji u centralnoj odbrani.













Milan je imao malo novca, ali su uspeli da kombinacijama pozajmica i ulaganjem u Tonalija odrade dobar prelazni rok. Osim pleja iz Breše od koga je Inter odustao, stigli su Hauge, Brahim Diaz i Dalot, ali ne i štoper koga je Pioli želeo, njegova prva ideja je bio Milenković, ali je to ostala nemoguća misija. Oslobodili su se Pakete i Andre Silve koji je bio na pozajmici, pa su sa te strane dobro prošli.



Napoli je, čini se, odradio odličan posao jer je ostao prvo Mertens, a onda i Kulibali, Hisaj, Maksimović, dakle imaju kontinuutet. Osimhen je najveće pojačanje u istoriji kluba, odnosno najskuplje bolje rečeno, niko ni ovog leta u Seriji A nije izdvojio veći novac za igrača. Uspeli su da stignu i do Bakajoka koji je igrač po Gatuzovom ukusu, Petanja će biti dobra alternativa u napadu, ali nisu prodali Milika koji će, kako stvari stoje za godinu dana otići kao slobodan igrač.



Roma je prodala Ščika, Andera, Klajverta, Perotija, poslala na pozajmicu Florencija, dakle oslobodili su se onih na koje ne računaju. Uspeli su da otkupe Smolinga u poslednji čas, Kumbula je u defanzivi odlično pojačanje, videćemo kako će se snaći Borha Majoral u špicu. Otišao je Kolarov, ostao Džeko koji je neprikosnoveni lider svlačionice, ne zaboravimo da je iskusni Pedro svakako veliki plus za tim. Da je Zaniolo zdrav, izgledali bi više nego dobro, ipak se može reći da je tim, kao i klub u tranziciji.



Lacio je najgore prošao. Prosto je neverovatno da nisu uspeli značajnije da se pojačaju, najviše je plaćen Vedat Murići, stigao je Andreas Pereira, golman Rejna, Fares iz SPAL, ali to nisu igrači koji će praviti razliku, tim pre što recimo u napadu imaju Imobilea. Ono na čemu je najviše insistirao Inzagi nije odrađeno, štoperi su problem. Nema ih dovoljno za Ligu šampiona i Seriju A. Još se povredio Luiz Felipe, Aćerbi je tu jedina konstanta, ali je već u godinama, Slovak Vavro nije pokazao ništa prošle godine, pitanje je koliko može, iako je plaćen 12 miliiona.



I na kraju Atalanta, stigli su Lamers i Mirančuk, u januaru će Traore u Junajted, ali on nije toliko bitan za tim u ovom trenutku, još je klinac. Otišao je Kastanj u Lester, ali zamene imaju pa je tim iz Bergama još jači, pogotovo kada se vrati pravi Iličić.



Ostali?







Benevento je doveo dosta dobrih igrača Inzagiju, Bolonja je izdala Mihajlovića, Kaljari se pojačao Godinom, ali nije uspeo da vrati Naingolana.



Krotone nema novca, dovodio je slobodne igrače, ne liče na tim iz Serije A, Fiorentina je prodala Kjezu, ali su doveli Bonaventuru i Kaljehona gratis. Sampdorija je sa Keitom, Kandrevom, Adrijenom Silvom napravila mnogo bolji posao nego komšije iz Đenove, američki vlasnici Parme su mnogo obećavali, ništa značajno. Sasuolo je sačuvao tim, pridodao Maksima Lopeza, i kod njih je kontinuitet velika stvar.



Specija, kao i Krotone liči na tim koji je zalutao, Torino, odnosno trener Đampaolo je očekivao više, Lineti i Rodrigez su dobra pojačanja, ali nemaju pravog pleja. Udineze je prodao Fofanu Lensu, ali zadržao De Paula, povukli su iz Votforda Delofeua, Tukumana Pereiru, stigli su Forestijeri, Bonifaci, Puseto, čini se da imaju tim za sredinu tabele. Verona je prodala najbolje, Rahmanija, Kumbulu, Pesinu, ranije i Amrabata, doveli su samo Kalinića, tim je slabiji nego prošle sezone...