Islanđanin stiže danas, Arteta spremio pravu poslasticu za kraj?

Arsenal je unovčio Emilijana Martineza.



Ljubimac navijača u drugom delu sezone nastaviće karijeru u Aston Vili, klub iz Birmingema je uplatio 20 miliona funti. "Tobdžije" već danas imaju zakazane lekarske preglede sa naslednikom Argentinca.



Broj dva na golu biće Islanđanin Runarson koji stiže iz Dižona za sumu od 1.5 miliona funti.



Arsenal ima još par igrača koje bi mogao da unovči, pre svega Kolašinca i Genduzija, očekuju se ponude u naredne tri nedelje to jest do kraja prelaznog roka.



Arteta sada na umu ima samo jedno ime a to je Husem Aouar. Fabricio Romano je potvrdio kako su agenti igrača Liona u dnevnom kontaktu sa Francuzom koji ima veliku želju za prelaskom u London.



Naravno Lion želi da to i dobrano naplati, engleski mediji dodaju kako će danas početi zvanični pregovori dveju strana - "tobdžije" će poslati ponudu oko 36 miliona funti u Francusku.



Ovim transferom "tobdžije" jasno ističu kandidaturu za povratak u LŠ.