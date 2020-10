Isko ogovarao Zidana, sreća pa Luku Jovića više zanima moblini!

Isko je potonuo, nakon nekoliko loših partija izgubio je mesto u timu. Doduše, kada je Zidan otišao sa klupe, Andalužanin je bio rezerva, sada dobija šansu.



Imaju čudan odnos, Isko se ljuti jer ne igra u kontinuitetu, a Francuz je rekao da ga fudbaler na terenu podseća na njega samoga.



Trener je branio Iska nakon poraza od Kadiza, zamenio ga je na poluvremenu, kao i Marsela, ali je Brazilac igrao protiv Šahtjora, dok španski reprezentativac nije dobio šansu. I na "El Klasiku" je sedeo na klupi. Već tri godine Isko nikako da sastavi dva meča u nizu, a iako je počeo 72 utakmice za tri godine, samo u šest je odigrao do kraja. U "El Klasiku" je igrao tek četiri puta u 11 mečeva.



Zidan traži više od njega, pogotovo u defanzivi, a navodno ga je i Ramos kritikova, tražio da više trenira.



Pre meča sa Barselonom, kamere su uhvatile kako Isko priča sa ostalim igračima sa klupe o Zidanu.



"Kada igram, izvede me na poluvremenu, ili najkasnije posle sat vremena. Kada sam rezerva, ubaci me deset minuta", smejao se ironično Isko.



Luka Modrić se nasmešio, Militao i Lukas Vaskez su ćutali, Marselu je bilo najsmešnije, jedino je Luka Jović bio odsutan.



On nije ni čuo Iska, sedeo je iza i gledao u svoj telefon. Bolje je tako jer će sigurno snimak koji je emitovan u emisiji "Partidazo" stići i do trenera.

Zidane le da a Isco todas las oportunidades del mundo cuando no jugaría ni en el Elche



Aún así el gordo este se queja y se pone chulito



El judas del fútbol https://t.co/g3gakpvwRz — 🗿Røsęll🗿(Me han suspendido) (@Rosell___) October 26, 2020