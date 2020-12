Isko - Gomila ponuda, on sve iznenadio, ovaj klub niko nije očekivao!

Dugogodišnji fudbaler Real Madrida Isko odlučan je u nameri da napusti kraljevski klub na kraju sezone i potpiše za Sevilju, prenosi španski AS.



Kao ključan faktor prelaska u klub sa "Ramon Sančez Pishuana" uticajni list navodi trenera Đulena Lopetegija, sa kojim je Isko sarađivao u Realu, ali i reprezentaciji Španije.



Upravo vezista koji je u drugom planu kod Zinedina Zidana smatra da bi Lopetegi mogao da učestvuje u oživljavanju karijere.



AS podseća da je Isko najbolju partiju u karijeri pružio u sezoni 2017/2018 kod Zidana, ali da je u aktuelnoj potpuno izgubio poverenje francuskog stratega.



Iskov ugovor sa Realom ističe na leto 2022. godine i kraj sezone je idealna prilika da kraljevski klub na njemu zaradi.



Procenjuje se da bi to moglo da bude između 15 i 20 miliona evra.



Sa druge strane, nekadašnji prvotimac Malaga bi u klubu iz rodne Andaluzije nastavio da zarađuje sedam miliona godišnje, koliko trenutno ima u Realu.