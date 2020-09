Inzagiju novi ugovor i poklon sa "Old Traforda"!

Trener Lacija Simone Inzagi sastaće se sa predsednikom tog fudbalskog kluba Klaudijem Lotitom, da bi razgovarali o produženju saradnje.





Očekivalo se da će Inzagi saradnju sa klubom produžiti nakon dobrih igara njegove ekipe sve do pauze u martu nastale zbog pandemije koronavirusa, ali pregovori su stali usled loših igara nakon pauze i završetka sezone na četvrtom mestu u ligi.



Inzagi je na mestu trenera kluba iz Rima četiri godine i za to vreme osvojio je dve trofeja Superkupa Italije (2017,2019) kao i Kup Italije (2018/2019). Očekuje se da će do sastanka između Inzagija i Lotita doći za vreme reprezentativne pauze, prenela je "Gazeta delo Sport".



Lacio je u novu sezonu krenuo pobedom protiv Kaljarija od 2:0, a pre pauze odgraće još dva meča kod kuće protiv Atalante i Intera.



Što se tiče prelaznog roka, naredno pojačanje "Nebeskoplavih" bi trebalo da bude vezista Mančester junajeda Andrea Pereira.





Brazilski fudbaler je u drugom planu na "Old Trafordu", dva kluba su već neko vreme u pregovorima, izgleda da su postigili dogovor.





Vezista će na "Olimpiku" igrati na pozajmici do kraja sezone, platu će deliti dva kluba, a potom će Lacio imati mogućnost da ga otkupi za 27 miliona evra.