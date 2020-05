Inzagi rešio, novac od SMS-a ide na Luisa Suareza?!

Sergej Milinković-Savić ostaje želja evropskih velikana, Murinjo je poslednji koji je stao u red za usluge srpskog internacionalca. Lotito traži 100 miliona evra, videćemo da li "pevci" na čelu sa Levijem može i hoće da isplati traženu cifru. Ukoliko dođe do unosnog transfera Simone Inzagi će uložiti u napada.Korijere delo Sport piše kako su "lacijali" zainteresovani za 22-godišnjeg napadača Votforda Luisa Suareza.Ofanzivac je trenutno na pozajmici u Segundi gde nosi dres Reala Saragose. Ima odlične brojke, na 29 utakmica zabeležio je 17 golova. Lacio bi navodno ponudio petnaest miliona evra plus bonusi u rasponu od tri do pet miliona evra.Za Luisa Suareza vlada interesovanje i iz Primere, Atletiko Madrid, Valensija i Betis takođe prate njegove partije.