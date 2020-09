Inzagi pobesneo, nema pojačanja, još će mu Juve odvesti napadača?!

Uvek odmereni Simone Inzagi je nezadovoljan. Posle istorijske sezone, očekivao je mnogo bolji prelazni rok, stigli su golman Rejna i Eskalante, ali to nije dovoljno.



On je rekao da tim nije dovoljno dobar za takmičenje na dva fronta, ali i da ima obećanje predsednika Lotita da će dovesti još igrača. Vraćen je Hoet, Holanđanin koji je bio u Sautemptonu, a veće je igrao za Rimljane, ovaj štoper će pojačati konkurenciju.



Lacio nema puno rešenja u odbeani, samo trojicu štopera, plus klince, Luiz Felipe je povređen, kao i Bastos i Lukaku.



Inzagi je rekao da mu je potrebno više igrača za rotaciju, a loša vest stiže iz Torina.



Naime, Juventus pregovara sa Lotitom, sa kojim nisu radili od 2010. i dolaska Lihštajnera o dovođenju Hoakina Korie. Ovaj Argentinac bi stigao na dvogodišnju pozajmicu sa otkupom od 50 miliona evra.



Time bi Juventus zatvorio napad, a i odložio plaćanje. "Tuku" kako ga zovu jer dolazi iz argentinskog Tukumana ima već 26 godina, igrao je za Sampdoriju, Sevilju, pa se vratio u Italiju. Lacio ga je pre dve godine platio 16 miliona evra. Dao je 14 golova za dve sezone, pa nije jasno šta Juve vidi u njemu.







Ipak, navodno se Juventus nada da će eksplodirati sa boljim saigračima, on je dao devet golova u prvenstvu prošle sezone, odigrao je 30 utakmica. Izuzetan je dribler, prema nekim statistikama osmi je najbolji napadač u šampionatu, kada se pogleda broj golova po minutu, ali i broj drublinga...



Jasno, Juventus je pažljivo skautirao igrača, njegov menadžer Lući pregovara, "Bjankoneri" su se ohladili od Kjeze jer Fiorentina traži preveliki novac...



Juve posle Morate traži jednog napadača, izgleda da će Košta ipak otići u Vulvse, pominje se povratak Ljorentea, ali su čini se to priče bez osnova, dok Rajola ne uspeva da vrati Moaza Keana u klub, Everton ne pristaje na pozajmicu...