Interove nade kopne, otpala najveća želja, postoji li plan "B"?

Sve manje nade za Inter. Barselona je potvrdiola danas još jednom da ozbiljno računa na Vidala i da ga neće pustiti u Italiju. Njegov agent je stigao na Apenine, pokušaj da natera Inter da ponudi duplo veću cenu od sadašnjih 12 miliona, ali to se neće desiti.



Inter je izgubio trku za Kuluševskog i dalje se pominje Eriksen, ali kako pišu portali u Italiji, taj transfer je realniji na leto.



Pred derbi sa Napolijem, Konte izbegava da govori o pojačanjima, kaže da će raditi sa fudbalerima koje ima, ali iza kulisa se vodi prava borba da ubedi Marotu, odnosno Kineze da ulože.



Osim veziste, traže napadača i levog beka. Markos Alonso je preskup, Žiru ima preveliku platu, i dalje je najveća verovatnoća da menjaju Politana za Ljorentea. Što se levog beka tiče i dalje je dosta imena u igri, pominje se Akunja iz Sportinga koji igra levo, ali je ofanzivniji od klasičnih levih spoljnih igrača.



Ipak, Konte veruje da bi ga uklopio u formaciju 3-5-2.



Darmijan koji je pominjan nije rešenje, ta pista se ohladila, videćemo šta će klub učiniti u januaru, pominjan je čak dolazak Pogbe u zamenu za Lautara Martineza, ali to je malo verovatno i predstavlja domen naučne fantastike.



Pod Vezuvom, Konte se nije proslavio sa Juventusom, ipak Inter će pokušati sve da zabeleži pobedu i nastavi da drži korak sa Juventusom. U svakom slučaju dug je januar, trener Intera ima obećanje da će ekipa biti pojačana, ali igrači koje je on tražio su daleko od "Meace" u ovom trenutku.