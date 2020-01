Interov šampionski poker, dvojica već stigla, šlag na tortu do vikenda! Dovoljno za titulu?

Stvari se blize završetku.



Naime, Inter je na putu da dovede četiri igrača, prvi će već sutra biti u Milanu, kapiten Junajteda Ešli Jang će proći lekarske preglede i potpisati ugovor sa Italijanima. Junajted je pristao da sa bonusima uzme milion i po, Jangu ističe ugovor. On će dobiti za narednih 18 meseci oko 6 miliona evra, istu sumu koju je imao među "Đavolima".



To je početak, njegov dolazak ne isključuje trampu Spinacole i Politana sa Romom, posle problema sa lekarskim pregledom, stvari su rešene, pa će levi bek na "Meacu", a bivši igrač Sasuola u Rim.



Ipak, ono što je najvažnije za navijače se bliži kraju. Naime, Inter je postigao dogovor sa Flamengom, Gabigol će biti prodat za dvadesetak miliona i sav taj novac biće uložen u Kristijana Eriksena. Murinjo je zainteresovan za Vesina, pa bi i Urugvajac mogao da bude deo sporazuma.



I na kraju Žiru, sve je završeno, agent je u Milanu, Francuz čeka poziv da stigne na lekarske preglede, odrekao se dela novca kako bi stigao u Inter i radio sa Konteom.



Italijanski mediji pišu da je ovo Inter na 4x4, moćna mašina, spremna da se juri sa Juventusom za titulu.



Jer, pogledajte, sada imaju rešenje za oba boka, Jang može i levo i desno, Eriksen će preuzeti komandu na sredini, a Žiru biti sjajna alternativa za Lukakua i Lautara Martineza.



Juve ima dva boda prednosti, ali to ne znači ništa nakon prve polovine sezone. Zbog toga, navijači sa mnogo optimizma gledaju u drugi deo šampionata, a "Skudeto" je realna opcija.