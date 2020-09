Inter - U utorak tri pojačanja, prelazni rok gotov, ovo je startnih XI!

Sve je već poznato, Antonio Konte će dobiti tri pojačanja naredne nedelje, tri iskusna igrača i to će biti sve, što se prelaznog roka tiče.



Naime, nema novca, kineska vlada je zabranila ulaganja koja se ne odnose na domaću ekonomiju, a "Suning" ima problema da isplati plate u Đangsu, svom kineskom klubu.



Zato će Inter morati da se samofinansira, a od želja tipa Kante iz Čelsija nema ništa.



Naredne nedelje slede tri potpisa i to je to, u pitanju su znate i sami, Kolarov, Vidal i Mateo Darmijan, već je stigao Hakimi koji je plaćen 40 miliona evra. Inter je probao da menja Brozovića za Alana, ali je Napoli odustao, na prodaju su, zajedno sa Hrvatom još Vesino, Asamoa, eventualno Eriksen koji košta 50 miliona i neće ga niko po toj ceni, a i dalje se priča da bi Godin mogao da ode u Ren. Ali, Urugvajac je mnogo bolje igrao u LE, pa bi mogao da ostane. Za Škrinjara ima ponuda, ali ne po ceni koju Inter traži, u klubu i ne gledaju baš blagonaklono na to što ga je Konte pomerio iz tima i smanjio mu cenu.



Dakle, tim je poznat, ako ne bude velikih iznenađenja.



Handanović,

Godin, De Fraj, Škrinjar (Bastoni),

Hakimi, Vidal, Sensi, Barela, Kolarov,

Lautaro Martinez, Lukaku.



Jasno, Aleksis Sančez će takođe konkurisati za tim, Barsa je odustala od "Bika" Martineza, a Darmijan će biti alternativa za obe bekovske pozicije, kao i Ešli Jang za desnu stranu. Konte je uspeo da ojača bokove, da dovede iskusne igrače što je bio cilj, sad čeka Vidala koji će doneti "mišiće" na sredini, a napad je najmanji problem.











U svakom slučaju, možda je neko očekivao više, ali kada se pogledaju ostali timovi, Inter je osetno jači sa trojicom prekaljenih veterana i Hakimijem u koga je uložio 40 miliona evra.



Odlazak Brozovića će ukloniti poslednje nemire u svlačionici, a za Perišića koji čeka odluku Bajerna i Naingolana nema mesta, upravo zbog jedinstva tima, odnosno mira u ekipi...