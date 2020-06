Inter spustio gard, ali ispod ove ponude Barse - ne ide!

Inter je svestan da neće uspeti da zadrži Lautara Martineza, ali i da Barselona nema 111 miliona evra da isplati otkupnu klauzulu.



Italijanski mediji prenose da je Inter sada spreman da prihvati ponudu Barselone koja uključuje Žuniora Firpa, ali i dodatnih 85 miliona evra.



To je za 20 miliona evra više, jer je Barselona nedavno nudila 65 miliona + Firpo, što je Inter takođe odbio.



Podsetimo, Lautaro se našao na žestokom udaru kritičara posle slabije partije protiv Napolija u revanšu polufinala Kupa Italije, zbog čega bi u nastavku prvenstva mogao čak da ostane i na klupi.



On je upravi i treneru Antoniju Konteu poručio da po svaku cenu želi u Barselonu na kraju sezone, ali da će se do tada boriti za titulu sa Interom.