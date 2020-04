Inter "spušta" loptu, pristaje na trampu četiri za jednog?!

Lautaro Martinez i Barselona žele da postanu savršena kombinacija, ali im je potrebna dobitna formula kako da se spoje.



Gazeta delo sport prenosi danas da u Interu moraju da razmotre potencijalnu trampu sa Kataloncima, koji neće imati 111 miliona evra da aktiviraju otkupnu klauzulu od 1. do 15. jula, kada je ona jedino na snazi.



Ovaj list piše da Inter na stolu ima četvoricu igrača koje bi mogao da dobije u zamenu za Lautara, a to su - Arturo Vidal, Karles Alenja, Nelson Semedo i Mark Kukurelja.



Inter je želeo da u priču uključi Artura Mela, ali su u Barsi rekli da je Brazilac nedodirljiv i da on sigurno ostaje.



Konte želi Artura Vidala i gotovo da ne postoji šansa da Čileanac ne završi u Milanu, samo je pitanje na koji način. Alenja i Semedo su takođe među igračima koji bi mogli da odu, jer nemaju zagarantovano mesto u timu, dok je Kukurelja odavno otpisan, zbog čega je i otišao letos u Hetafe.



Gazeta piše da Inter razmatra najbolja rešenja, ukoliko je već tačno da je Lautaro izrazio želju da zaigra sa Leom Mesijem, te da trampa više nije isključena kao nedavno...





Naravno, uz pomenutu četvoricu, Barsa bi morala i da doplati određeni novac, jer je jasno da su u pitanju igrači koji zajedno ne vrede 111 miliona evra.