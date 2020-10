Inter rešio problem, "Bik" nikada neće u Juve! Šta do kraja pijace?

Inter je uspeo da u ovom prelaznom roku sačuva Lautara Martineza i sada jasno "El Toro" traži novi ugovor. On će zarađivati oko pet miliona evra godišnje, duplo više nego do sada.



Po povratku sa reprezentativne pauze trebalo bi da produži ugovor. U njega će biti ugrađena anti-Juventus klauzula, da bi ga eventualno kupili "Bjankoneri" će morati da plate 175 miliona evra.



Za druge klubove će otkupna cena biti manja, a Lautaro će ugovor produžiti do 2025. godine.



Videćemo hoće li se Barsa eventualno vratiti po njega naredne sezone, spekuliše se da ga u Sitiju vide kao idealnu zamenu za Kuna.



Do kraja prelaznog roka u Interu neće biti više pojačanja, stigao je Mateo Darmijan iz Parme, a klub danas pokušava, posle prodaje Dalberta Renu, da se oslobodi Asamoe koji ima ugovor od tri miliona po sezoni, kao i Žoao Marija koga hože Torino, ali Portugalac želi natrag u domovinu u Sporting.



Viktor Mozes će ostati u klubu kao alternativa za desnu stranu...