Inter postavio uslove za svog "Bika", uzmi ili ostavi!

Utihnule su priče oko Lauatara Martineza, Argentinac ćuti, ali posle završetka prvenstva saopštiće navodno Interu odluku. Ostaće za LE gde će Konteov tim probati da stigne što dalje, no "Bik" nije promenio mišljenje, traži da ode.



Inter je tražio 90 miliona plus Firpa, ali Barsa je to odbila, ako se gleda vrednost igrača to je više nego da su platili klauzulu koja je istekla u prvoj polovini jula.



Katalonci računaju na želju igrača, oni ne bi da plate više od 70 miliona, plus da dodaju jednog fudbalera, bilo Firpa, bilo Vidala. Ali, Inter insistira da Vidal ne vredi više od 10 miliona, uz to ima ogromnu platu i čini se da Konteu neće biti ispunjena želja.



Kako piše "Gazeta delo Sport" Inter ubeđuje Lautara da prihvati novi ugovor, 5 miliona evra po sezoni, ali bez klauzule. Sa druge strane, Italijani su poručili Kataloncima da bez 80 miliona evra neće pristati ni na kakvu trampu, pa je sada verovatnije da se recimo Umtiti preseli u Inter, uz novac. To bi omogućilo Konteu da proda Škrinjara, ako se pojavi neko ko će platiti sumu od 70 miliona evra, recimo PSŽ i da na taj način reši pitanje nove odbrane koja će biti prilagodljivija njegovoj 3-5-2 formaciji.











Neizvesnost će trajati do kraja evropskih takmičenja, Barsa pokušava da se oslobodi prekobrojnih da smanji troškove, Nejmar je gotovo nemoguća misija, ali Lautara Martineza itekako žele, bio bi najveće pojačanje uz Pjanića koji stiže iz Juventusa.