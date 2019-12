Inter - Ovo je idealni scenario, alternative nikoga ne impresioniraju!

Interovi planovi se pred januar ne odvijaju kako je zamišljeno. Barselona i dalje ne pomišlja da pusti Vidala, Valverde je spustio rampu, smatra da mu je Čileanac potreban za proleće.



Sa druge strane, Vidal traži da ode, međutim, suma koja bi umilostivila Barsu nije ni blizu, računajući i njegovu platu, to je novac koji Inter u ovom trenutku nema.



Stvari ne stoje bolje ni sa Alonsom. On nije u najboljim odnosima sa klubom, Konte ga želi svim silama, dragocen je u formaciji 3-5-2 ali je 45 miliona ohladilo Italijane.



Šta su rezervne varijante?



U veznom redu i dalje greje nada da bi mogao da stigne Kuluševski pre leta, Matić se ne pominje, a oporavak Sensija i Barele bi olakšao situaciju.



Levo je alternativa za Alonsa Darmijan, koji bi stigao šest meseci ranije, međutim, to nikoga ne impresionira, niti je to igrač koji bi rešio Konteove probleme.



On gleda ka ordinaciji, povratak Sančeza bi olakšao stvari, ali u suprotnom probao bi da dovede Ljorentea iz Napolija, odnosno menja ga za Politana. Ostaje opcija Žiru, ali je njegova plata prevelika.



Ipak, ovo su iznuđeni potezi, Konte se nada da bi Marota mogao da na kraju ubedi Kineze da izdvoje veći novac i dovedu Alonsa i Vidala kako bi se trkao za titulu.