Inter "made in" United! Petorica "Đavola" kod Kontea?

Inter će nastaviti da se pojačava iz Mančester Junajteda. Tako tvrde italijanski mediji koji nagoveštavaju da bi posle Ešli Janga, Sančeza i Lukakua, još dva igrača "Crvenih đavola" trebalo da stignu u klub.



Jedan je mlađani Tahit Čong, navodno je njegovo kinesko poreklo odlučilo i on će zbog Interovih vlasnika izabrani "crno-plave" pre Juventusa. Holanđanin će napustiti Junajted kao svojevremeno Pogba, a prema tvrdnjama iz Engleske on bi stigao na pripreme na leto, pa bi Konte tek onda odlučio da li da ga pošalje u Đangsu na kaljenje, ili da odmah bude priključen timu.



Drugo pojačanje bi trebalo da bude naš Matić, ako mu Englezi ne produže ugovor automarski na godinu. No, u slučaju da stignu zaista Medison i Griliš, jasno je da će se klub opredeliti za mlađe igrače, pa bi Srbin bez obeštećenja mogao da ode u Seriju A kod čoveka koji ga je već trenirao.



Matić i dalje može da igra u jakim ligama, mada bi morao da smanji platu, ukoliko želi u Seriju A.



Realno je dakle da se petorica ex igrača Junajteda nađu u ekipi Intera, a priča se da bi mogao da se vrati Kanselo, mada bi Siti da ga menja za Škrinjara i doplati, na šta Italijani neće pristati.



Rano je za kombinacije, ali Čong i Matić bi bili besplatni, što su transfer varijante koje Marota obožava.