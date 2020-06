Inter i Lautaro postigli konačni dogovor, bez klauzule?!

Gazeta delo Sport danas otkriva poverljivi dogovor Lautara Martineza i čelnika Intera, koji su spremni da puste Argentinca u Barselonu, ali pod jednim uslovom.



Uz naslov "Inter-Lautaro, oproštajni dogovor", Gazeta otkriva da je Argentinac i lično poručio treneru Antoniju Konteu da je zagrejan da se ovog leta preseli na Kamp Nou, ali da će maksimalno odigrati svaki preostali minut do kraja sezone.



Inter je pristao, a to bi navodno moglo da znači i da će klub popustiti i da neće terati Barsu na klauzulu, jer ona ističe 15. jula, kada će sezona u Seriji A još uvek trajati.



Serija A se nastavlja za dve nedelje, a Inter za početak dočekuje Sampdoriju, a potom ga čeka još paklenih 12 utakmica sve do drugog avgusta i gostovanja Atalanti.



Lautaro je i treneru i upravi poručio da će se boriti do kraja za Skudeto i da neće odustati iako su Juventus i Lacio pobegli posle dva vezana poraza Intera pre prekida sezone.



Kako Lautarova klauzula od 111 miliona evra važi samo od 1. do 15. jula, ovaj dogovor bi značio da će Inter pristati na trampu igrača + novac od Barselone.







Podsetimo, Barsa je Interu nudila dvojicu igrača, među kojima bi siguran bio Arturo Vidal i još dodatnih 70 miliona evra, što su Italijani prvobitno odbili.





Čekamo nastavak pregovora posle konačnog dogovora Lautara i Intera...