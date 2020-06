Inter i Juve kao jaje jajetu, isti problem, veliki dobitnik će biti Lacio?

Izgleda da od transfera Lautara Martineza nema ništa.



Naime, kako sada stvari stoje, Barselona i Inter neće naći dogovor do 7. jula, Inter traži da Katalonci isplate klauzulu, što se neće dogoditi.



Oni su odbili 70 miliona i Žuniora Firpa, a navodno je Konte obavio razgovor sa Lautarom Martinezom i rekao mu da mu mesto u timu nije garantovano i da mora da se usresredi na tim.



Jasno je da je "Bik" mislima u Barseloni, ali neće puno moći da učini, jer je suma prevelika, a Barsa u finansijskim problemima.



Juventus je u sličnoj situaciji sa Pjanićem, naime, on je odbio Čelsi kao i PSŽ, želi samo u Kataloniju, ali Artur odbija da se preseli u Italiju.



Juventus mu je ponudio pet miliona evra po sezoni, dva više nego što ima na "Kamp Nou", ali Brazilcu ne pada na pamet da ode. On smatra navodno da bi to bio korak nazad u karijeri.







Bilo kako bilo i Juventus i Inter imaju isti problem, igrače koji su glavom negde drugde, interne probleme vezane za nemogućnost da naprave značajne stvari i odblokiraju prelazni rok, a veliki dobitinik iz svega može da bude Lacio.



Oni su nekako najposvećeniji tituli, iako Imobile i SMS imaju ponude, ili se nadaju ponudama i velikom novcu, razmišljaju jedino o "Skudetu" i to je možda najveća prednost Rimljana...