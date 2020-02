Inter bi od naredne sezone mogao da ima novog golmana?

Samir Handanovič je zaista neprikosnoven među stativama "Neroazura", ali golman rodom iz Ljubljane ima 35 godina i na leto 2021. godine mu ističe ugovor sa klubom.



To znači da ima oko godinu i po dana saradnje sa "Neroazurima", napuniće 37 godina kada mu istekne aktuelna saradnja i jasno je da u klubu moraju već sada da razmišljaju i o budućnosti.



Padeli se nije pokazao kao rešenje, odmenio je sjajnog Slovenca zbog povrede u poslednjih par nedelja, ali je imao pregršt kikseva.



Filip Stanković je još uvek mlad i teško je poverovati da bi sin trenera Crvene zvezde skorije mogao da dobije šansu na "Meaci".



Zato bi rešenje mogao da bude rumunski čuvar mreže Jonuc Radu.



Ovaj 22-godišnji golman je u Interu od 2013. godine, dve godine kasnije priključio se prvom timu, igrao je na pozajmicama u Avelinu i Đenovi, u januaru je stigao u Parmu.



Nije još branio za "Mlekadžije", u njihovim redovima će biti do kraja sezone na pozajmici, ali njegov agent veruje da će se od leta boriti za mesto među stativama u Milanu.



"On je sjajan golman. Čekamo pravu priliku sada u Parmi, ali njegova budućnost je vezana za Inter", rekao je njegov agent.



Dakle, treba očekivati da sledeće sezone on bude alternativa za Handanoviča, možda dobije i nešto veću priliku, kako bi ljudima u klubu pokazao da li ima potencijal da nasledi sjajnog Slovenca.