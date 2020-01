Inter 2, Mančester junajted 0!

Kako stoje stvari, Inter je na dobrom putu da u kratkom roku zada dva jaka udarca upravi Mančester junajteda.



Preneli smo da je na pragu prelaska u redove "Neroazura" kapiten "Đavola" Ešli Jang, koji je odbio da produži ugovor sa klubom sa "Old Traforda" kako bi karijeru nastavio u Italiji.



To nije sve, jer je Inter na dobrom putu da nanese još jedan poraz Junajtedu na transfer tržištu.



Naime, kako prenose italijanski mediji, vezista Totenhema Kristijan Eriksen je odbio mogućnost da se preseli na "Teatar snova", odabrao je "Đuzepe Meacu"!



Dancu ističe ugovor na kraju sezone, veliki broj klubova je pokazao interesovanje za njegove usluge, a početkom meseca su se pojavile informacije da se dogovorio sa "Neroazurima".



Sada "Gazeta delo Sport" tvrdi da je Mančester junajted postigao dogovor sa Totenhemom oko transfera teškog 23 miliona evra, ali da je Eriksen odbio ponudu "Đavola" jer želi u Inter.



On čak želi da se preseli u Milano već ovog meseca, Inter je voljan da posluje, ali nemaju ništa protiv ni da Eriksena dobiju narednog leta.



Ipak, čini se da bi mogli da ostvare veliku pobedu na tržištu već do kraja januara.