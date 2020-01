Informacije se smenjuju kao na traci, Barsa do kraja dana menja trenera i uništava Interu sezonu!?

To je veliki udarac za Katalonce, jasno je da će morati da reaguju i do kraja meseca dovedu novog napadača.



Ipak, izgleda da će se još štošta promeniti na "Kamp Nou" i to ne do kraja meseca, već do kraja dana!



Španski mediji javljaju da je Ernesto Valverde na izlaznim vratima kluba i da mu je spremna i zamena.

To bi trebalo da bude Garsija Pimienta, bivši španski fudbaler koji trenutno sa klupe predvodi Barselonu B!





On će dobiti klupu katalonskog kluba do kraja sezone, a Katalonci će u junu angažovati novog trenera, u poslednje vreme se piše da bi to trebalo da bude legenda kluba Ćavi Ernandez.



Nije to sve, zbog pomenute povrede Luisa Suareza, Barsa će morati da angažuje i novog napadača, činilo se da bi mogli da dovedu neko prelazno rešenje, napadače poput Falkaa, Igala, Karlosa Vele i Pjonteka i to na pozajmicu do kraja sezone, ali nove informacije ukazuju na drugačiji rasplet.



Naime, Barsa se nakon povrede urugvajskog napadača sprema da pomrsi planove milanskom Interu, tako što će platiti klauzulu za usluge sjajnog argentinskog napadača Lautara Martineza.











Bivši fudbaler Rasinga ima sjajnu sezonu, igra odlično u tandemu sa Lukakuom, izvrstan je bio i u dresu reprezentacije, veliki broj klubova je pokazao interesovanje za njegove usluge, a izgleda da su Katalonci rešili da plate klauzulu.



Ona iznosi 110 miliona evra, Inter već neko vreme pokušava da je izbriše novim ugovorom, ali bi Katalonci sada mogli da im vežu ruke.