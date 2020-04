Ili Ljoris, ili De Hea, jedan je 'bivši'?!

Žoze Murinjo želi novog golmana. Nije poznato da li nema poverenje u Uga Ljorisa ili samo želi da pojača konkurenciju, jer ne veruje više ni Gazanigi ni Vormu.



Engleski mediji danas su preneli da je Murinjova želja jedan od najboljih golmana ove sezone - Din Henderson, prvi čuvar Šefild Junajteda, ali koji ima ugovor sa Mančesterom!



Henderson je dobio i poziv u reprezentaciju, jedno je od najprijatnijih iznenađenja ove sezone, zajedno sa svojom ekipom, koja se bori za Evropu.



Ipak, Henderson bi najpre trebalo da se vrati na Old Traford, gde će Ole Gunar Solskjer i uprava doneti odluku o njegovom statusu. De Hea je i dalje nedodirljiv, ali je Španac često bio na meti kritičara zbog najlošije sezone od kako je stigao u klub.



Henderson sigurno ne želi da bude na klupi, ni u Junajtedu ni u Totenhemu, tako da treba da vidimo kakve namere ima Murinjo, odnosno Solskjer.



Ovaj momak je rođen 1997. godine, za golmane je to kao da je "petlić", ima još mnogo godina pred sobom i najvažnije mu je da brani. A to svakako zaslužuje, uostalom, ove sezone je u 10 navrata uspeo da ostavi svoju mrežu netaknutom i nalazi se među najbolje ocenjenim golmanima u Premijer ligi.