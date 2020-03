Ikardi saopštio Interu odluku, digao im pritisak na 200!

Mauro Ikardi ima nameru da se vrati u Inter. To će dodatno podići temperaturu u klubu, ali oni tu ne mogu ništa da učine. Argentinac ima nameru da ostane u Interu još dve godine koliko ima ugovor i neće prihvatiti da ga PSŽ otkupi.



Problem je što bi otkup Parižana od 70 miliona evra, značio, da, ako bi ga preprodali Juventusu, zbog klauzule, "Bjankoneri" moraju da plate dodatnih 15 Interu, što neće učiniti.



Recimo i to da Marota predlaže nemoguću misiju, da menja Ikardija za Dibalu, što je bila opcija prošlog leta, ali tek sada je nemoguća misija.



Napoli ne odustaje, De Laurentis pregovara sa Vandom Ikardi, ponudiće joj čak uloge u svojim filmovima, ako ubedi Maurita, ali napadač neće u Napulj, on želi da se vrati kući u Komo, gde ima vilu. Tačnije, jedine dve opcije su mu ostanak u Interu ili Juventus.







Prvo je teško ostvarivo, otpisali su ga prošle godine, mada ako Barsa plati klauzulu za Lautara, ko zna, možda Ikardi bude potrebna kao drugi napadač uz Lukakua. Ali, s obzirom na njegovu istoriju, sukobe sa navijačima i odnos prema Konteu koji ga je eliminisao, takvu je situaciju teško zamisliti.



Zbog toga u Interu postoji zabrinutost jer računaju na novac od Ikardija kako bi uz dobijeno za Lautara dodatno pojačali ekipu i naredne godine napali titulu.