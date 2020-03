Ikardi saopštio da odlazi? Ali, nije Inter naivan, predvideli šta će učiniti!

Izgleda da je Inter još letos znao namere Maurita Ikardija, tačnije da je u pitanju taktički potez Argentinca, da godinu dana ode u Pariz, a onda pređe u Juventus.



Međutim, oni su se obezbedili, makar kad je novac u pitanju. Sigurno je da Ikardi ne želi da ostane u Parizu, francuski mediji potvrđuju da je on to nagovestio sadašnjem klubu, ali da se nada da bi PSŽ mogao da ga otkupi za 70 miliona i preproda Juventusu, ili eventualno bude uključen u neku trampu.



No, u Interu su, kako rekosmo pretpostavili šta može da učini bivši kapiten, pa su u dogovor sa PSŽ ugradili klauzulu, u slučaju da Parižani otkupe Ikardija, pa ga prodaju nekom drugom klubu Serije A, taj klub će morati da plati 15 miliona evra Interu.



Dakle, Ikardi više neće vredeti 70, već 85. Nije to samo pravilo za Juventus, ista situacija bi bila sa Napolijem, mada bi oni mogli da sačekaju da je Ikardi vrati u Milano (sa Interom ima ugovor na dve godine), a da se onda dogovore sa "crno-plavima" o transferu.











DeLaurentis je kontaktirao Vandu Ikardi, još prošle godine ova varijanta je bila aktuelna, ali je tada napadač odbio da ode na jug, do poslednjeg trenutka se nadao da će se preseliti u Juventus...



Nova saga sledi na leto...