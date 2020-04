Ikardi ima samo jednu želju, a tamo ga ne žele?

Tako barem tvrdi njegov pravni savetnik Leterio Pino, koji je ubeđen i da sportski direktor Parižana ima istu nameru.



PSŽ ima pravo da otkupi Argentinca za dodatnih 70 miliona evra, na onih 13 koliko su Parižani dali za jednogodišnju pozajmicu.







Sve ukazuje na to da će PSŽ aktivirati tu klauzulu, ali pojedini veruju da je to samo prelazno rešenje, odnosno da klub namerava da ga preproda.







Ikardija žele italijanski klubovi, Napoli, Juventus i Milan, ali u tom slučaju, PSŽ će morati da doplati još 15 miliona evra, ako proda Argentinca drugom timu iz Serije A.





Ikardi uopšte ni ne razmišlja o tome...





"Leonardo vrlo dobro zna koliko Mauro može da pruži. On nije igrao u nekim mečevima Lige šampiona, ali to je zato što je u PSŽ ogromna konkurencija i 18 sjajnih igrača. Mislim da Leonardo želi da ga zadrži i nadam se da će PSŽ to učiniti. Ikardija svi vole u timu, stvorio je sjajne odnose. Oni koji ga poznaju, o njemu pričaju samo najbolje, i kao profesionalcu i kao osobi", rekao je Pino.



On je takođe otkrio da je Napoli na sve načine pokušavao da dovede Ikardija prošlog leta.



"Predsednik De Laurentis je učinio sve da ga dovede u Napulj prošlog leta. Uz svo poštovanje, Ikardi samo misli na Pariz i želi tu da ostane. Napoli je veliki klub i Ikardi nikada nije krio svoje oduševljenje njegovim navijačima. Ideja da kapiten Intera ode u Juventus nikada nije bila opcija", zaključio je Pino.