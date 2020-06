Igalo nije dovoljan, Vudvord kreće po novu 'devetku' a tu je i Španac!

Junajted još uvek nije sredio situaciju oko Pogbe. Iako deluje da će nekadašnjem kapitenu "đavola" dati drugu šansu da napravi tandem sa Fernandešom, engleski mediji i dalje pišu o dolasku njegovog sunarodnika.



Tim sa "Old Traforda" je ove sezone kuburio sa napadačima, Marsijal podseća na trenutke zbog čega je dovede, Rašford je odlično krenuo a onda je usledila povreda leđa dok je Grinvud i suviše mlad da bi preuzeo takav teret na sebe.



Zato je januara došao Igalo iz Kine, Nigerijac je trebao da ostane do kraja juna, ali je njegova pozajmica produžena do kraja godine. Ipak čelnici Junajted planiraju da osveže napad kada se prelazni rok otvori.



Navode se dva imena, Visam Bin Jeder i Feran Tores.



Monako je svestan da neće moći da zadrži odličnog napadača zbog još jednog neučešća u Evropi. Francuz je ove sezone zabeležio čak 19 golova po svom dolasku iz Sevilje za sumu od 40 miliona evra.













Tores se sa druge strane posmatra kao zamena za Kaia Haverca, Bajer Leverkuzen je već krenuo u pregovore sa Valensijom oko dostupnosti mladog Španca. Mladi Tores je pružao odlične partije u ovogodišnjoj Ligi šampiona.



Ostaje da se vidi kako će Vudvord pristupiti potencijalnim pregovorima.