Idila kratko trajala, Murinjo "zatrovao" Totenhem, poruka je jasna!

Nije dugo bilo potrebno da Murinjo na sebe navuče bes javnosti. Većina već tvrdi da je zatrovao atmosferu i da je smena Poketina bila loš potez.



Nekadašnji kapiten Tim Šervud kaže da je taktika bilka užasna i da se predao pre poćetka. On koristi kao izgovor povrede Sona i Kejna, ali je zakuvao atmosferu na treningu i svlaćionici.



Naime, Sesenjon nije bio u timu, čak ni na klupi, iako ga je Murinjo planirao za 5-3-2 i igru na kontru, mnogi kažu da nije zadovoljio na treningu.



Takođe Troj Parot koji je ostao kao jedini napadač u ekipi je bio iznenađen Murinjovim komentarom da nije dovoljno dobar da počinje mečeve. Zbog toga je Portugalac počeo sa Bergvajnom i Mourom napred. Spekuliše se da je Murinjo hteo da motiviše mladog napadača, ali da je postigao sasvim suprotan efekat i da je Parot izgubio samopouzdanje.



Reakcija Alija posle zamene govori da je medeni mesec prošao, da Murinjo nije zadovoljan, ali da je hteo da pokaže Aliju ko je šef.



On je uputio i poruku Leviju.



"Čelsi je igrao sa čovekom koji je svetski prvak, na klupi je imao drugog engleskog napadača, a na tribinama drugog belgijskog napadača. Mi nemamo napadače ni na tribini, ni na klupi, u stvari imamo dvojicu u bolnici", rekao je Murinjo.



To se tumači kao kritika predsedniku koji nije doveo jednog napadača, kada je bilo jasno da je Kejn izgubljen za duži period.



Navijači "ne kupuju" tu priču.



"Totalno smo nadigrani, četiri igrača sa povredama nisu opravdanje. Lampard ga je napravio smešnim", kažu navijači.



"Užasni smo, od prvog minuta je izgledalo da ćemo izgubiti. Čovek je dinosaurus, nadam se da će otići na leto sa svojim izgovorima", pišu navijači.











Ali, Murinjo ima i ugovor i izgovor, ako Sitijeva kazna ostane na snazi, i peto mesto vodi u LŠ, šesti je, ima bod manje od Junajteda. Ali tu su i Šefild, Vulvsi, u igri su Arsenal, Everton, ništa nije gotovo.



Murinjo je izgubio prvi meč kod kuće od Lajpciga u osmini finala Lige šampiona, iskreno, ne deluje da će moći u Nemačkoj da izbori četvrtfinale. U igri je u kupu, Totenhem više od deceniju čeka trofej, ali ako ostane izvan Lige šampiona, to će biti udarac za vicešampiona Evrope i dodatno uzdrmati poverenje u njegove sposobnosti.