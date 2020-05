Ibru želi samo Miha?

Srpski trener digao je buru izjavom da je lično kontaktirao Zlatana Ibrahimovića, te da nije isključeno da mu se Šveđanin pridruži u Bolonji.



Ipak, legendani Marko Di Vajo, inače šef skaut službe u Bolonji, nije oduševljen igrama švedskog napadača po povratku u Seriju A.



"Čini mi se da nije baš najbolje spreman i da nije u formi, a tu je takođe i ekonomski aspekt koji bismo morali da razmotrimo. Ipak, u ovom trenutku prelazni rok i nije naš prioritet, daleko smo od toga. Imamo drugih stvari do kraja ove sezone o kojima moramo da mislimo. Svi želimo da se ova sezona nastavi i fokusirani smo samo na to", rekao je Di Vajo, čime je praktično, za sada, otpisao dolazak Zlatana u tim Siniše Mihajlovića.



Podsetimo, Zlatan ima ugovor do 30. juna uz mogućnost produžetka saradnje sa Milanom na još godinu dana, ali do nje najverovatnije neće doći.