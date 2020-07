Ibro pomozi! Ovako će izgledati novi Milan, jedno ime će oduševiti navijače!

Posle senzacionalnog obrta, Milan kreće u novu etapu, tačnije nastavak onoga što je započeo Pioli. Posao sa Ragnikom je propao, sadašnji trener dobio je produžetak. Razne su verzije zbog čega nije realizovan dogovor sa direktorom Red Bul Lajpciga.



Jedna je da je tražio previše para za transfere i da se pita o svemu, druga da Milan nije mogao da mu garantuje igrače koje želi, treća da je recimo produžetak ugovora Kjaera sa kojim se nije slagao, bio znak da u klubu postoje sumnje u njegovu procenu.



Sada Milan mora da pojača tim, ali i da reši nekoliko otvorenih pitanja. Prvo je Ibrahimović, videćemo kolike su šanse da ostane, on i dalje traži navodno 6 miliona po sezoni, koliko mu je obećano, ako ostane i naredne sezone, ali tada je Boban odlučivao.



To je previše za Milan, koji bi mogao umesto Ibrahimovića da dovede Marija Mandžukića, slobodnog igrača, ili čak Žirua, koga želi i Inter. Od Jovića verovatno nema ništa, iako se tandem sa Rebićem i dalje čini primamljiv, a prva meta u veznom redu sada će biti Tonali. Njega hoće i Inter, međutim igrač preferira "Rosonere", Ćelino će prodati boljem ponuđaču, ali u Milanu se nadaju da će volja igrača odlučiti. Mogli bi da prodaju Benasera Sitiju i deo novca iskoriste za Tonalija.



Paolo Maldini bi sada trebalo da ostane kao sportski direktor, on je bio viđen da napusti klub, nije se slagao sa dolaskom Ragnika.







Milan hoće i Bernadeskija iz Juventusa koji je promenio menadžera i radije bi na "San Siro" nego u Napulj, ali malo je verovatan transfer, mediji su lansirali priču o razmeni za Donarumu koja je prilično neverovatna.



Naime, Juventus ima dva golmana, ne želi da proda Šćešnjog, Poljak je jedan od najboljih golmana na svetu, a Bufon je produžio ugovor na sezonu.



Cilj Milana je da dovede još par mlađih igrača, zadrži osnovu kako ne bi kretao od nule, Pioli to garantuje, ali svim silama želi da zadrži Ibrahimovića koji je lider tima.



Hoće li klub uspeti da ubedi Šveđanina i da se pojača videćemo, tek naredne sezone, zahtev za trenera je jasan, borba za povratak u Ligu šampiona.