Ibrahimović nestao u akciji, Milanu prekipelo?

Zlatan Ibrahimović se nije pojavio u Milanu, nema dogovora sa klubom, njegov zahtev ostaje, 7 miliona po sezoni, što bi ga učinilo plaćenijim od Donarume i jednim od najplaćenijih igrača Serije A.



Ibra će napuniti naredne sezone 40 godina, u Milanu smatraju da je to veliko ulaganje, nude mu šest sa bonusima, ali se Šveđanin ne oglašava.



To je izazvali zabrinutost u klubu, ali i rešenost da mu pošalju ultimatum da odgovori na ponudu, ako se ne oglasi, Milan kreće u potragu za napadačem.



U modu se vratio Anhel Korea koji je prošlog leta bio velika meta Maldinija i Bobana, ali nisu imali dovoljno novca da ga dovedu. Argentinac je ostao u Atletiku, nije bio standardan iako se pojavio u 44 utakmice, što kao starter, što kao rezerva i dao sedam golova, računajući i jedan za Argentinu protiv Maroka.



Druga opcija ostaje Jović, ali to je malo verovatno, preskup je, Real i ne razmišlja da ga pozajmi, iako je Ramadani razgovarao sa čelnicima kluba, i zbog plate Srbina mala je verovatnoća da se pridruži bivšem saigraču iz Ajntrahta, Rebiću.