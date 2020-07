Ibra zalupio vrata, Ramadani sad ima tri opcije, ovo su imena!

Ako niste čitali juče, Zlatan Ibrahimović je rekao da ovaj Milan nije klub za njega, da nije pitanje novca već ambicija, zapitao se ko je Ragnik, a već je u sukobu sa glavnim operativcem Gazidisom.



Na kraju, otići će, ali neće završiti karijeru.



Naime, on je dobio poziv od svog menadžera Rajole.



"Zvao me je Mino, pitao hoću li da igram još. rekao sam da hoću", kaže Zlatan.



Da li to znači da će završiti sledeće godine u Hamarbiju, ili Rajola ima neku novu ponudu da Šveđanin još sezonu ostane u vrhunskom fudbalu.



On je rekao da mu novac nije pokretač, da ne igra za novi ugovor već hoće da se bori za ozbiljne stvari.



"Nisam igrač za EL", rekao je Ibrahimović.



Ni Milan, odnosno nova ekipa koja stiže u klub predvođena Ralfom Ragnikom ne želi Zlatana, pre svega jer dovodi u pitanje njihov autoritet, oni hoće mlađe igrače i da stvaraju novi tim.



Ali, moraće da nađu napadača i okrenuli su se igračima Faljija Ramadanija.











Jović je već stara priča, ali je njegova plata velika, iako Ragnik želi da ga upari sa Rebićem. Sada Luka ima ponudu i Lestera, videćemo šta će se desiti. Dušan Vlahović je još jedna opcija, no, Fiorentina se izgleda priprema da proda Kjezu i da oko bivšeg fudbalera Partizana gradi budućnosti, teško će Roko Komiso pristati da pusti Vlahovića.



I na kraju, možda najrealnija opcija, još jedan igrač kome je Ramadani menadžer.



U pitanju je "iranski Mesi", Sardar Azmun. Tako su ga prozvali Britanci, mada on stilom igre podseća na Ibru i legitimni je naslednik najpoznatijeg iranskog igrača svih vremena Ali Daija.



Azmun je dugo u Rusiji, igrao je za Rubin i Rostov, ove godine postigao 23 gola u 38 mečeva za Zenit, osvojio je dve titule prvaka za tomom iz Sankt Petersburga. Za Irance je dao 32 gola u 50 mečeva, jasno da želi na Zapad u Milan, ali videćemo može li Ramadani da izdejstvuje transfer.