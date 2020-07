Ibra prelomio, stiže paket sa Srbinom od 100 miliona, Milan će biti baš moćan!

Izgleda da više nema dileme, sa bonusima Ibrahimović će zarađivati šest miliona koliko je i tražio, da bude izjednačen sa Donarumom, najplaćenijim igračem u ekipi.



Stvari su se poklopile, Šveđanin želi da ostane, Milan igra kao preporođen posle pandemije, Pioli je zaradio novi ugovor, a ima i obećanje da će tim biti dodatno pojačan.



Ono što je obećano Ragniku, biće dostupno i Pioliju, oko 70 miliona evra za pojačanja, a on je tražio, osim da Ibrahimović ostane, da klub kupi dvojicu igrača Fiorentine, Kjezu i Milenkovića.



Situacija je sledeća, u Milanu su odlučili da dovedu samo trojicu ili četvoricu igrača, sa trampama bi troškovi prelaznog roka mogli da budu oko 100 miliona evra.



Kjeza želi da ode, Fiorentina traži 70 miliona, to niko neće platiti, ali Milan ima ideju. Da Bleki i Kjeza budu plaćeni oko 70 miliona, plus da se Paketa preseli u Firencu, a možda i još jedan mlađi igrač, možda Kalabrija.



Torino hoće Radeta Krunića, nesuđeno Zvezdino pojačanje košta oko 8 miliona evra, "Bikovi" žele da plate, što se tiče ostatka tima, Kesi, Bonaventura, Benaser ostaju, Milan traži još jednog spoljnog igrača, ali to će biti neko jeftiniji.







I to je sve, ostatak tima posle ostanka Kjaera, Ibre biće kombinacija mladih i iskusnih igrača, Čalhanoglu takođe nije na prodaju, a sa tandemom iz Fiorentine, ako uspeju da se dogovore, imaće odličnu ekipu.