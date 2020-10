I to se desilo! Naljutio se dobri čovek Kante, želi da ode, hoće li biti treća sreća?

N'Golo Kante je jedan od najsimpatičnijih fudbalera na svetu. Znate već legendarne priče kako prihvata da dođe kod navijača na večeru, ili da gleda fudbal sa njima, a neverovatno je i pošten. On je odbio bilo kakve sugestije da mu jedan deo novca bude isplaćen preko of-šor kompanija što je rupa u zakonu, ali nije baš moralno.



Tokom leta se Kante dovodio u vezu sa Interom, ali je realno bio preskup za Italijane. Ima ogromnu platu, plus Čelsi je tražio 60 miliona evra za transfer.



Lampard želi da podmladi ekipu, mada je Kante značajan faktor u ekipi, njegovi odnosi sa menadžerom su loši.



Francuza koji je uvek davao sve od sebe i bio primer profesionalizma je razbesneo menadžer koji je odbio da ga pusti dan ranije, odnosno da mu da dozvolu da propusti jedan trening pred reprezentativnu pauzu kako bi prisustvovao venčanju prijatelja.



Sada Kante želi da ode, mada ima ugovor do 2022. on se nada da će ga Čelsi pustiti narednog leta. Želja je Real Madrid i za njega bi to mogla da bude treća sreća.







Naime, dok je igrao za Kaen, skauti Reala su ga predložili klubu, no u Madridu je ocenjeno da nije dovoljno atraktivan. Otišao je u Lester osvojio titulu, prešao u Čelsi, učinio isto, dva puta je proglašavan za najboljeg igrača PL.



Real nije reagovao ni kada je odlazio iz Lestera, mada je bilo najava da je Zidan tražio da ga dovedu, ali je Čelsi bio brži.



Hoće li ovo biti treća sreća?



Teško, jer i kada bi ga Čelsi pustio, Real ima u planu da dovede mlađe igrače, Kamavingu pre svih, koga želi i Juve, a Kante će pre leta napuniti 30 godina, poznata je politika Florentina Pereza da igračima koji uđu u četvrtu deceniju ne nudi višegodišnje ugovore.